"Азов", захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ

Бійці полку "Азов" протягом доби знищили 2 російських танки, 1 багатоцільовий транспортер легкий броньований із зенітною установкою, а також піхоту ворога.

Джерело: відеозвернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара.

Пряма мова: "За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

Ви, можливо, спитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у повній блокаді на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Я дам відповідь: ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну, ми надіємося на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину".