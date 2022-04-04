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Стріляють біля вух, б'ють – росіяни катують українських полонених 

Альона Мазуренко Понеділок, 4 квітня 2022, 19:28
Стріляють біля вух, б'ють – росіяни катують українських полонених 

Звільнені з російського полону українські захисники розповіли, ях їх катували російські загарбники. 

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Українські військовослужбовці розповіли на негуманне поводження з ними з боку російської сторони: їх тримали у полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували.

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Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому.

Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температура повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок.

До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку".

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Деталі: Денісова наголошує, що такі дії РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Крім того, у порушенням статті 26 Женевської конвенції українських військовополонених подекуди по декілька днів морили голодом.

Теми: полоненіРосіяУкраїнавійна
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