Стріляють біля вух, б'ють – росіяни катують українських полонених
Звільнені з російського полону українські захисники розповіли, ях їх катували російські загарбники.
Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової
Дослівно: "Українські військовослужбовці розповіли на негуманне поводження з ними з боку російської сторони: їх тримали у полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували.
Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому.
Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температура повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок.
До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку".
Деталі: Денісова наголошує, що такі дії РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Крім того, у порушенням статті 26 Женевської конвенції українських військовополонених подекуди по декілька днів морили голодом.