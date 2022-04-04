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Колаборанти і окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого "мера"

Альона Мазуренко Понеділок, 4 квітня 2022, 20:24
Колаборанти і окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого мера
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У Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із зобороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОПЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів "мера" Маріуполя Костянтина Іващенка.

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Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами".

Деталі: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 4 квітня у приміщенні маріупольської школи №53 представники фракції "ОПЗЖ" зібрались і одноголосно обрали російського агента Іващенка "головою" Маріуполя.

Другого колаборанта - депутата "ОПЗЖ" Хармишева обрали секретарем "общіни".

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Окрім того, Андрющенко повідомив, що на це фейкове зібрання завезли під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл.

Пряма мова: "Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд.

Ми впевнені, що ця постановка є реакцією на офіційну сесію Маріупольської міськради, яка виключила "ОПЗЖ" та Шарія з числа депутатів та ще раз наголосила на тому, що Маріуполь був, є і буде українським містом з єдиним законим органом управління - Маріупольською міською радою та мером міста, обраними маріупольцями у 2020 році".

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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