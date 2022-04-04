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Колаборанти і окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого "мера"

Мазуренко Альона Понеділок, 4 квітня 2022, 20:24
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У Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із зобороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОПЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів "мера" Маріуполя Костянтина Іващенка.

Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами".

Деталі: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 4 квітня у приміщенні маріупольської школи №53 представники фракції "ОПЗЖ" зібрались і одноголосно обрали російського агента Іващенка "головою" Маріуполя.

Другого колаборанта - депутата "ОПЗЖ" Хармишева обрали секретарем "общіни".

Окрім того, Андрющенко повідомив, що на це фейкове зібрання завезли під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл.

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Пряма мова: "Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд.

Ми впевнені, що ця постановка є реакцією на офіційну сесію Маріупольської міськради, яка виключила "ОПЗЖ" та Шарія з числа депутатів та ще раз наголосила на тому, що Маріуполь був, є і буде українським містом з єдиним законим органом управління - Маріупольською міською радою та мером міста, обраними маріупольцями у 2020 році".

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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