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РФ заблокувала 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя

Понеділок, 4 квітня 2022, 20:54

У понеділок гуманітарними коридорами евакуйовано 3 376 людей, але росіяни порушували домовленості.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук.

Деталі: Зокрема, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей.

З них з Маріуполя – 1 553 людини.

Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Дослівно: "Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш.

Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки".

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Деталі: З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.

Дослівно: "Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку Російської Федерації роботі гуманітарних коридорів, не припинимо спроби з порятунку наших людей".

Теми: РосіяМаріупольевакуаціявійна
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