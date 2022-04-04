Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ заблокувала 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя

Понеділок, 4 квітня 2022, 20:54

У понеділок гуманітарними коридорами евакуйовано 3 376 людей, але росіяни порушували домовленості.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук.

Деталі: Зокрема, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей.

Реклама:

З них з Маріуполя – 1 553 людини.

Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Дослівно: "Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки".

Деталі: З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.

Дослівно: "Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку Російської Федерації роботі гуманітарних коридорів, не припинимо спроби з порятунку наших людей".

Теми: РосіяМаріупольевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: