Росіяни обстріляли село в Криворізькому районі
Понеділок, 4 квітня 2022, 21:08
Російські війська у понеділок обстріляли одне із сіл у Криворізькому районі Дніпропетровщини, інформація про постраждалих уточнюється.
Джерело: Керівник Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук у Telegram.
Деталі: Під вогонь окупантів потрапив житловий сектор в селі Криворізького району, зруйновано один будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Крім того, у самому Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з РФ.
ВІДЕО ДНЯ