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Росіяни обстріляли село в Криворізькому районі

Понеділок, 4 квітня 2022, 21:08

Російські війська у понеділок обстріляли одне із сіл у Криворізькому районі Дніпропетровщини, інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело: Керівник Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук у Telegram.

Деталі: Під вогонь окупантів потрапив житловий сектор в селі Криворізького району, зруйновано один будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, у самому Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з РФ. 

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Теми: РосіяКривий Рігвійна
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