Росіяни обстріляли село в Криворізькому районі

Російські війська у понеділок обстріляли одне із сіл у Криворізькому районі Дніпропетровщини, інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело: Керівник Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук у Telegram.

Деталі: Під вогонь окупантів потрапив житловий сектор в селі Криворізького району, зруйновано один будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Крім того, у самому Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з РФ.