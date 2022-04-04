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Росіяни не можуть підступитися до Харкова, по деяких напрямках їх відкидають – голова ОВА

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 21:13
Росіяни не можуть підступитися до Харкова, по деяких напрямках їх відкидають – голова ОВА
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На даний момент російські війська не можуть підступитися до Харкова, на деяких напрямках ЗСУ відкидають їх від міста.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз наші Збройні сили тримають свої позиції, по деяких напрямках ми відсуваємо ворога від меж міста Харкова — це і Дергачівський, і Роганський напрямок. Разом з тим, ми чудово розуміємо, на що він здатен, його маневри, перегрупування. І, звичайно, що наші Збройні сили до цього всіляко готуються".

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"Ситуація може змінюватися щогодини. Наразі ми розуміємо, що ворог до міста Харкова підступитися не зможе".

Деталі: Синєгубов повідомив, що найактивнішою точкою бойових дій в області залишається окуповане місто Ізюм та його околиці. Там ворог намагається концентрувати велику кількість своєї техніки для того, щоб просуватися далі до Луганської і Донецької областей.

"Наші ЗСУ героїчно там ведуть бої. І ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки, живої сили", - сказав голова ОВА.

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Теми: Харківська областьХарківвійна
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