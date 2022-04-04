Росіяни не можуть підступитися до Харкова, по деяких напрямках їх відкидають – голова ОВА

На даний момент російські війська не можуть підступитися до Харкова, на деяких напрямках ЗСУ відкидають їх від міста.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз наші Збройні сили тримають свої позиції, по деяких напрямках ми відсуваємо ворога від меж міста Харкова — це і Дергачівський, і Роганський напрямок. Разом з тим, ми чудово розуміємо, на що він здатен, його маневри, перегрупування. І, звичайно, що наші Збройні сили до цього всіляко готуються".

"Ситуація може змінюватися щогодини. Наразі ми розуміємо, що ворог до міста Харкова підступитися не зможе".

Деталі: Синєгубов повідомив, що найактивнішою точкою бойових дій в області залишається окуповане місто Ізюм та його околиці. Там ворог намагається концентрувати велику кількість своєї техніки для того, щоб просуватися далі до Луганської і Донецької областей.

"Наші ЗСУ героїчно там ведуть бої. І ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки, живої сили", - сказав голова ОВА.