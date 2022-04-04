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"Напівзаходів більше не досить": Кулеба просить про нові санкції після Бучі

Понеділок, 4 квітня 2022, 21:23

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів західних держав домовитися про максимально жорсткі санкції проти Росії після того, як стало відомо про злочини російських військових в окупованих містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Варшаві на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. 

Кулеба зазначив, що і після серії вже накладених санкцій Захід все ще продовжує підживлювати військову машину Путіна - через гроші, що сплачуються за енергоресурси, торгівлю, яка ще триває між РФ і країнами Заходу, і транзакції через російські банки, які поки не відключені від SWIFT.

"Напівзаходів більше не достатньо. Я вимагаю від наших партнерів від імені жертв у Бучі, від народу України цього тижня накласти на Росію найсуворіші санкції. Це прохання не глави МЗС України. Це благання жертв згвалтувань, тортур, убивств, їхніх родичів і всієї української нації", - заявив глава МЗС. 

Він додав, що у блокадному Маріуполі ситуація може бути ще гіршою, ніж у Бучі. 

Кулеба зазначив, що пам’ятає аргументи тих, хто виступає проти тих чи інших санкцій, але зараз потрібно відкласти сумніви та бізнес-інтереси.

"Хто ще сумнівається, чи відключати російські банки від SWIFT, чи хочуть далі купувати російський газ, нафту, вугілля, чи приймати їхні кораблі у портах, чи мати справу з товарами, які продаються до Росії чи купуються у неї - запрошую приїхати в Бучу і подивитися братську могилу… Якщо у вас ще є вагання чи аргументи, щоб продовжувати співпрацю з Росією - приїдьте у Бучу, а потім говоріть зі мною. Те ж саме стосується зброї для України", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Він наголосив, що чим швидше Україна отримає необхідну їй зброю, тим швидше зможе перемогти і запобігти новим злочинам РФ. 

Ліз Трасс у своєму виступі також закликала до потужної хвилі санкцій. 

Теми: санкціїКулеба ДмитроБуча
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