"Напівзаходів більше не досить": Кулеба просить про нові санкції після Бучі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів західних держав домовитися про максимально жорсткі санкції проти Росії після того, як стало відомо про злочини російських військових в окупованих містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Варшаві на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс.

Кулеба зазначив, що і після серії вже накладених санкцій Захід все ще продовжує підживлювати військову машину Путіна - через гроші, що сплачуються за енергоресурси, торгівлю, яка ще триває між РФ і країнами Заходу, і транзакції через російські банки, які поки не відключені від SWIFT.

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"Напівзаходів більше не достатньо. Я вимагаю від наших партнерів від імені жертв у Бучі, від народу України цього тижня накласти на Росію найсуворіші санкції. Це прохання не глави МЗС України. Це благання жертв згвалтувань, тортур, убивств, їхніх родичів і всієї української нації", - заявив глава МЗС.

Він додав, що у блокадному Маріуполі ситуація може бути ще гіршою, ніж у Бучі.

Кулеба зазначив, що пам’ятає аргументи тих, хто виступає проти тих чи інших санкцій, але зараз потрібно відкласти сумніви та бізнес-інтереси.

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"Хто ще сумнівається, чи відключати російські банки від SWIFT, чи хочуть далі купувати російський газ, нафту, вугілля, чи приймати їхні кораблі у портах, чи мати справу з товарами, які продаються до Росії чи купуються у неї - запрошую приїхати в Бучу і подивитися братську могилу… Якщо у вас ще є вагання чи аргументи, щоб продовжувати співпрацю з Росією - приїдьте у Бучу, а потім говоріть зі мною. Те ж саме стосується зброї для України", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що чим швидше Україна отримає необхідну їй зброю, тим швидше зможе перемогти і запобігти новим злочинам РФ.

Ліз Трасс у своєму виступі також закликала до потужної хвилі санкцій.