Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Напівзаходів більше не досить": Кулеба просить про нові санкції після Бучі

Понеділок, 4 квітня 2022, 21:23

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів західних держав домовитися про максимально жорсткі санкції проти Росії після того, як стало відомо про злочини російських військових в окупованих містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Варшаві на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. 

Кулеба зазначив, що і після серії вже накладених санкцій Захід все ще продовжує підживлювати військову машину Путіна - через гроші, що сплачуються за енергоресурси, торгівлю, яка ще триває між РФ і країнами Заходу, і транзакції через російські банки, які поки не відключені від SWIFT.

Реклама:

"Напівзаходів більше не достатньо. Я вимагаю від наших партнерів від імені жертв у Бучі, від народу України цього тижня накласти на Росію найсуворіші санкції. Це прохання не глави МЗС України. Це благання жертв згвалтувань, тортур, убивств, їхніх родичів і всієї української нації", - заявив глава МЗС. 

Він додав, що у блокадному Маріуполі ситуація може бути ще гіршою, ніж у Бучі. 

Кулеба зазначив, що пам’ятає аргументи тих, хто виступає проти тих чи інших санкцій, але зараз потрібно відкласти сумніви та бізнес-інтереси.

ВІДЕО ДНЯ

"Хто ще сумнівається, чи відключати російські банки від SWIFT, чи хочуть далі купувати російський газ, нафту, вугілля, чи приймати їхні кораблі у портах, чи мати справу з товарами, які продаються до Росії чи купуються у неї - запрошую приїхати в Бучу і подивитися братську могилу… Якщо у вас ще є вагання чи аргументи, щоб продовжувати співпрацю з Росією - приїдьте у Бучу, а потім говоріть зі мною. Те ж саме стосується зброї для України", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що чим швидше Україна отримає необхідну їй зброю, тим швидше зможе перемогти і запобігти новим злочинам РФ. 

Ліз Трасс у своєму виступі також закликала до потужної хвилі санкцій. 

Теми: санкціїКулеба ДмитроБуча
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: