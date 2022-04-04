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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників Чернігівщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 21:41
фото ДПСУ

На Чернігівщині знову піднято українські прапори над прикордонними загонами, де наприкінці лютого російські окупанти вторглись на територію України, та над управлінням загону ДПСУ в Чернігові.

Джерело: голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "40-й день героїчного протистояння Українського народу.

У Чернігові разом з побратимами, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону".

Деталі: Також, за словами Дейнека, прапори вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч".

 

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Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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