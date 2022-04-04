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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників Чернігівщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 21:41
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників Чернігівщини
фото ДПСУ

На Чернігівщині знову піднято українські прапори над прикордонними загонами, де наприкінці лютого російські окупанти вторглись на територію України, та над управлінням загону ДПСУ в Чернігові.

Джерело: голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "40-й день героїчного протистояння Українського народу.

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У Чернігові разом з побратимами, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону".

Деталі: Також, за словами Дейнека, прапори вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч".

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Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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