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Касетні обстріли Миколаєва: серед загиблих є дитина, 61 людину поранено

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 23:53
фото: "Новости N"

В результаті обстрілів 4 квітня у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 людей отримали поранення.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram

Деталі: За аними мера, попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.

Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти.

Оновлено о 23:53: Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що серед загиблих внаслідок обстрілу є дитина. Кількість поранених - 61 особа.

 
новости N

Що передувало: Як повідомлялось, касетні снаряди, які запустили російські окупанти по місту, розірвались поблизу зупинки та на дорозі у жвавому районі Миколаєва. 

Теми: Миколаїв
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