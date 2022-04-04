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Штайнмайєр після критики посла України вперше визнав свої помилки щодо Путіна

Понеділок, 4 квітня 2022, 22:33

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр уперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії.

Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Моя прихильність до "Північного потоку — 2" була явною помилкою. Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери", - сказав він у понеділок у Берліні.

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"Ми зазнали невдачі у створенні спільного європейського дому, до якого могла належати Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки", - додав він.

Цими заявами Штайнмаєр також відмежувався від колишнього канцлера Герхарда Шредера, чию політику щодо Росії Штайнмаєр підтримував спочатку як глава канцелярії до 2005 року, а потім як міністр закордонних справ у двох урядах Ангели Меркель.

В останні кілька днів Штайнмаєра критикували за те, що він не прокоментував своїх помилкових міркувань, особливо під час його перебування на посаді міністра закордонних справ. Тепер він сказав, що відповідальність за війну лежить на Владімірі Путіні.

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Штайнмаєр пояснив, що його оцінка полягала в тому, що Путін не допустить повного економічного, політичного та морального руйнування своєї країни через своє імперське божевілля: "Я помилявся, як і інші".

Німецький президент наголосив, що з Росією під керівництвом Путіна "не буде повернення до довоєнного статус-кво".

Нагадаємо, посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував позицію Штайнмаєра щодо РФ, зазначаючи, що відносини з Росією завжди були для нього чимось "святим", незалежно від того, що відбувається.

Він сказав, що президент, схоже, поділяє ідею Путіна про відсутність в України суб’єктності. 

Як повідомлялося, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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