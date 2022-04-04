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ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:03

Найближчим часом в ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти  РФ, що включатиме й обмеження проти нафти та вугілля. Не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант.

Як повідомляє "Європейська правда", про пише  The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах ЄС.

Суть альтернативи – введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

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Як зазначає видання, після оприлюднення інформації про злочини російських військових на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону. Проте інші країни вагаються, за такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.

Нагадаємо, такий варіант українські експерти називали серед  кроків, здатних знищити російські позиції у енергетиці.

"Країни-імпортери мають знизити до нуля пріоритет закупівлі енергоносіїв російського походження. Не всі країни можуть дозволити собі повністю відмовитись від російської нафти чи газу. Однак усі країни можуть поставити Росію останньою в список країн, звідки може здійснюватися імпорт",- пропонували експерти.

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Детальніше про ці ініціативи можна почитати у статті "10 кроків, як завалити путінський режим у енергетиці".

Теми: РосіясанкціїЄС
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