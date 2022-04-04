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На Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів РФ

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:12

У Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ.

Джерело: МВС у Telegram з посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. 

Деталі: Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

Якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир.

Пряма мова Монастирського: "Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він не має терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю. (...)

За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200".

Деталі: Нещодавно Нацгвардія під час проведення розвідки знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок. Це дозволить повністю ідентифікувати осіб, які перебували у містах, та дозволить пришвидшити пошук воєнних злочинців.

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Теми: РосіяМВСКиївська областьвійна
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