Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн
Понеділок, 4 квітня 2022, 23:29
Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на висилку російських дипломатів із низки європейських країн.
Джерело: РИА Новости.
Деталі: Медведєв зазначив, що відповідь РФ буде симетричною і руйнівною для двосторонніх відносин.
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Як РИА Новости цитують Медведєва:
- "Висилання дипломатів із Польщі - дешеве продовження шизоїдної кампанії щодо тиску на РФ, яке нічого не змінить".
- "Якщо так триватиме, можна повісити амбарні замки на західні посольства, всім дешевше буде".
Що передувало:
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МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.ВІДЕО ДНЯ
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Литва 4 квітня вирішила знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказала послу РФ залишити країну.
- Польща вирішила видворити із країни 45 дипломатів РФ.