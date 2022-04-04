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Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:29

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на висилку російських дипломатів із низки європейських країн.

Джерело: РИА Новости.

Деталі: Медведєв зазначив, що відповідь РФ буде симетричною і руйнівною для двосторонніх відносин.

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Як РИА Новости цитують Медведєва:

  • "Висилання дипломатів із Польщі - дешеве продовження шизоїдної кампанії щодо тиску на РФ, яке нічого не змінить".
  • "Якщо так триватиме, можна повісити амбарні замки на західні посольства, всім дешевше буде".

Що передувало:

Теми: Медведєвдипломатичні відносинивійнаЄвропа
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