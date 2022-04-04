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На Донбасі українські захисники успішно відбили 7 атак росіян – ООС

Мазуренко Альона Понеділок, 4 квітня 2022, 23:45

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога і знищили 7 танків, 3 артсистеми та іншу техніку росіян.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога".

Деталі: Українські захисники завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

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Теми: Донецька областьЛуганська областьвійнаУкраїна
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