На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога і знищили 7 танків, 3 артсистеми та іншу техніку росіян.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога".

Деталі: Українські захисники завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.