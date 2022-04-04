На Донбасі українські захисники успішно відбили 7 атак росіян – ООС
Понеділок, 4 квітня 2022, 23:45
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога і знищили 7 танків, 3 артсистеми та іншу техніку росіян.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога".
Деталі: Українські захисники завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.
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