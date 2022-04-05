Ще більше літаків перекинули США у Польщу

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники F18.

Джерело: командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Деталі: Винищувачі F18 з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).

Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F18. To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZdCqO6yete ВІДЕО ДНЯ April 4, 2022

Крім того, у Литві було розміщено американські підрозділи повітряного управління діями авіації Корпусу морської піхоти.

"Швидка передислокація морської піхоти США негайно посилює стримування та оборону на східному фланзі НАТО", – заявили у військовому відомстві США.