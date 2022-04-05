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Ще більше літаків перекинули США у Польщу

Ольга Глущенко Вівторок, 5 квітня 2022, 01:50
фото: Блащак у twitter

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники F18.

Джерело: командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Деталі: Винищувачі F18 з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).

Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

Крім того, у Литві було розміщено американські підрозділи повітряного управління діями авіації Корпусу морської піхоти.

"Швидка передислокація морської піхоти США негайно посилює стримування та оборону на східному фланзі НАТО", – заявили у військовому відомстві США.

Теми: СШАПольщаНАТОавіа
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