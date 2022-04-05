У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибула перша партія військової допомоги США із нового пакету допомоги у $800 млн.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Укоаїну "протягом наступних 24 годин".

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"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

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"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.

Нагадаємо, минулого тижня Міноборони США повідомило Конгрес про надання Україні додаткової військової допомоги.

Новий пакет допомоги включає: