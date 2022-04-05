У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
Лише протягом минулих вихідних в Україну прибула перша партія військової допомоги США із нового пакету допомоги у $800 млн.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Укоаїну "протягом наступних 24 годин".
"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.
Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.
Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.
"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.
Нагадаємо, минулого тижня Міноборони США повідомило Конгрес про надання Україні додаткової військової допомоги.
Новий пакет допомоги включає:
- Ракетні системи з лазерним наведенням;
- Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade;
- Безпілотні повітряні системи Puma;
- протидію безпілотним літальним системам;
- Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;
- нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- Тактичні безпечні системи зв'язку;
- Нестандартні кулемети;
- Комерційні послуги супутникових знімків;
- Медичне обладнання, польове обладнання та запасні частини.