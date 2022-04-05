Президент присвоїв звання Герой України ще 6 військовим
Вівторок, 5 квітня 2022, 02:58
Президент України відзначив ще 152 військовослужбовці державними нагородами, зокрема й присвоїв звання Герой України.
Джерело: звернення Зеленського, укази президента
Пряма мова: "І традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно".
Деталі: Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бондаруку Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту.
Крім того, присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
- Вересу Кирилу Кириловичу – майору;
- Зугравому Олександру Вячеславовичу – полковнику;
- Кулагіну Родіону Анатолійовичу – полковнику;
- Старченку Сергію Олександровичу – підполковнику;
- Царенку Андрію Юрійовичу – майору.
Також президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність".