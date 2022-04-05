Президент присвоїв звання Герой України ще 6 військовим

Президент України відзначив ще 152 військовослужбовці державними нагородами, зокрема й присвоїв звання Герой України.

Джерело: звернення Зеленського, укази президента

Пряма мова: "І традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно".

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Деталі: Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бондаруку Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту.

Крім того, присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

Вересу Кирилу Кириловичу – майору;

Зугравому Олександру Вячеславовичу – полковнику;

Кулагіну Родіону Анатолійовичу – полковнику;

Старченку Сергію Олександровичу – підполковнику;

Царенку Андрію Юрійовичу – майору.

Також президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність".