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США: Росія переглядає свої військові цілі, готує удар на сході України

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 02:46

Росія "переглядає свої військові цілі", щоб зосередити наступ на сході та півдні України, а не атакувати більшу частину території України, як це було досі.

Джерело: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван з посиланням на дані американської розвідки, якого цитує Washington Post

Деталі: Російські війська відступають із Києва до Білорусі, і цілком імовірно, що десятки додаткових російських батальйонних тактичних груп будуть розгорнуті на лінії фронту на сході України.

Пряма мова: "За нашими оцінками, Росія зосередиться на розгромі українських сил у ширших межах Луганської та Донецької областей, які охоплюють значно більшу територію, ніж російські маріонетки вже контролювали до початку нового вторгнення наприкінці лютого".

Деталі: Зазначається, що  тоді Росія могла б використати будь-які досягнуті нею тактичні успіхи, аби приховати свої воєнні невдачі.

Росія, ймовірно, намагатиметься утримати Херсон, щоб контролювати постачання води до окупованого Криму.

Київ, Одеса, Харків та Львів залишаються під загрозою, оскільки "Москва, ймовірно, продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по решті країни, щоб завдати військових та економічних збитків і, відверто кажучи, викликати терор. Мета Росії зрештою — максимально послабити Україну".

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За словами Саллівана, тактика Росії і надалі включатиме "безглузді та зухвалі напади на цивільні об'єкти".

Зазначається, що війна, ймовірно, буде вимірюватися місяцями або довше.

Нагадаємо: Інформацію про те, що Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас, повідомляла і розвідка Британії.

Теми: Росія
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