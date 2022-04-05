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США: Росія переглядає свої військові цілі, готує удар на сході України

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 02:46

Росія "переглядає свої військові цілі", щоб зосередити наступ на сході та півдні України, а не атакувати більшу частину території України, як це було досі.

Джерело: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван з посиланням на дані американської розвідки, якого цитує Washington Post

Деталі: Російські війська відступають із Києва до Білорусі, і цілком імовірно, що десятки додаткових російських батальйонних тактичних груп будуть розгорнуті на лінії фронту на сході України.

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Пряма мова: "За нашими оцінками, Росія зосередиться на розгромі українських сил у ширших межах Луганської та Донецької областей, які охоплюють значно більшу територію, ніж російські маріонетки вже контролювали до початку нового вторгнення наприкінці лютого".

Деталі: Зазначається, що  тоді Росія могла б використати будь-які досягнуті нею тактичні успіхи, аби приховати свої воєнні невдачі.

Росія, ймовірно, намагатиметься утримати Херсон, щоб контролювати постачання води до окупованого Криму.

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Київ, Одеса, Харків та Львів залишаються під загрозою, оскільки "Москва, ймовірно, продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по решті країни, щоб завдати військових та економічних збитків і, відверто кажучи, викликати терор. Мета Росії зрештою — максимально послабити Україну".

За словами Саллівана, тактика Росії і надалі включатиме "безглузді та зухвалі напади на цивільні об'єкти".

Зазначається, що війна, ймовірно, буде вимірюватися місяцями або довше.

Нагадаємо: Інформацію про те, що Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас, повідомляла і розвідка Британії.

Теми: Росія
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