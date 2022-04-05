Окупанти на Донеччині обстріляли хімзавод

Штаб ООС повідомляє про те, що російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області.

Джерело: Facebook-сторінка Операція об'єднаних сил

Деталі: У штабі ООС зазначають, що зафіксовано 7 влучань у фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди.

"Небезпеки для навколишнього середовища немає", – ідеться в повідомленні.