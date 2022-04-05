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ООН: Україна — одна з найзамінованіших країн світу

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 03:44

За попередніми оцінками, 80 тисяч квадратних км території України заміновані – це один з найвищих показників у світі.

Джерело: МЗС України, Управління ООН з координації гуманітарних питань

Дослівно МЗС: "Якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очистки потребувало близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч квадратних кілометрів території України".

Деталі: Як зазначають в ООН, "Україна – одна з найзамінованіших країн світу. Ще до військового наступу, що триває, понад 1,8 млн людей вже вісім років жили в оточенні мін".

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Теми: ООН
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