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CNN: Конгресмени вимагають від Байдена дати Україні більше ракет і літаків

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 06:21

Три десятки конгресменів США вимагають від президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, зокрема ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Джерело: лист, отриманий CNN

Деталі: Запит законодавців базується на списку побажань, наданому українськими офіційними особами Капітолійському пагорбу минулого тижня, у якому зазначено 17 сфер, у яких Україна потребує додаткової допомоги.

Мова йде про збільшення постачання зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотників, щоб Україна могла ефективніше воювати з росіянами на Сході. Також зазначається, що "додаткові літаки також дозволили б українським силам забезпечити відповідніший захист міських районів, таких як Харків та Маріуполь".

Лист ініціювали  представники Демократичної партії Енді Кім із Нью-Джерсі та Джейсон Кроу з Колорадо та член Республіканської партії Пітер Мейєр із Мічигану.

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Теми: СШАзброявійна
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