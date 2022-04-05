Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

CNN: Конгресмени вимагають від Байдена дати Україні більше ракет і літаків

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 06:21

Три десятки конгресменів США вимагають від президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, зокрема ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Джерело: лист, отриманий CNN

Деталі: Запит законодавців базується на списку побажань, наданому українськими офіційними особами Капітолійському пагорбу минулого тижня, у якому зазначено 17 сфер, у яких Україна потребує додаткової допомоги.

Реклама:

Мова йде про збільшення постачання зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотників, щоб Україна могла ефективніше воювати з росіянами на Сході. Також зазначається, що "додаткові літаки також дозволили б українським силам забезпечити відповідніший захист міських районів, таких як Харків та Маріуполь".

Лист ініціювали  представники Демократичної партії Енді Кім із Нью-Джерсі та Джейсон Кроу з Колорадо та член Республіканської партії Пітер Мейєр із Мічигану.

Теми: СШАзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: