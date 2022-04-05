Блінкен: Ера потепління після завершення холодної війни — закінчена
Вівторок, 5 квітня 2022, 06:58
Ера, що тривала після завершення холодної війни, завершилася.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Голос Америки"
Пряма мова: "Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...
Реклама:
Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю".
Деталі: Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.