Блінкен: Ера потепління після завершення холодної війни — закінчена

Ера, що тривала після завершення холодної війни, завершилася.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...

Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю".

Деталі: Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.