Блінкен: Ера потепління після завершення холодної війни — закінчена

Ера, що тривала після завершення холодної війни, завершилася.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...

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Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю".

Деталі: Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.