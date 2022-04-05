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Луганщина: Ситуація важка, у Рубіжному загиблих ховають у дворах – голова ОВА

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 08:18
Луганщина: Ситуація важка, у Рубіжному загиблих ховають у дворах – голова ОВА
Луганщина, фото Сергія Гайдая

Важкою є ситуація в Луганській області, яку намагається захопити російська армія, 4 квітня росіянам не вдався штурм поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного, в останніх двох містах рятувальники і лікарі не можуть дістатися до "гарячих" районів.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Дослівно: "У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте. У Рубіжному загиблих ховають у дворах

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Це той самий будинок, в який росіяни влучали тричі за тиждень – звичайна панельна п’ятиповерхівка, де вже майже ніхто не залишився, бо більша частина квартир стала непридатною для життя, а в під’їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів. Але ж російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. 

Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте. Спочатку палали три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому".

 

Деталі: 4 квітня поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм, "але вимушені були відійти на зайняті позиції".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом на Луганщині та Донеччині відбито 7 атак ворога. 

Українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах", – додав Гайдай.

Теми: Луганська областьвійнапожежа
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