Ніч в областях: ворог інтенсивно обстрілював Херсонщину, Харківщину і Донбас

На фото – результати російських обстрілів та нерозірвані ворожі снаряди у Чернігівській області. Фото ДСНС

Уночі 5 квітня російські окупанти продовжили щільно обстрілювати з різних видів озброєння Херсонську, Харківську, Донецьку та Луганську області, є загиблі і численні руйнування.

Джерело: зведення обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 5 квітня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Житомирській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

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На Чернігівщині вночі лунало кілька повітряних тривог, обстрілів та руйнувань не було. Продовжується надання гуманітарної допомоги в населені пункти Чернігівської області, звільнені від окупантів. Запрацювало сполучення з Києвом.

У Київській області ніч пройшла відносно спокійно: сили оборони продовжують зачистку території та розмінування на звільнених територіях.

На Дніпропетровщині лунало кілька повітряних тривог. Вночі над Дніпропетровщиною наша ППО збила дві ракети. Уламки спричинили займання у одному з сіл Синельниківського району. Ніхто не постраждав. На ранок ситуація в області спокійна.

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У Херсонській області постійно лунають вибухи. Приблизно о 5 ранку були сильні вибухи, інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється. Більшість населених пунктів Херсонщини залишаються в важкому стані внаслідок дій ворога, відсутності ліків та продуктів, в деяких районах – водопостачання та зв’язку. У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі Херсонщини, території яких звільнені від окупаційних військ.

Миколаївська область: внаслідок обстрілу 4 квітня касетними бомбами міста Миколаєва загинули 10 людей, серед яких 1 дитина, 61 людину поранено. Вночі на території області лунали повітряні тривоги. Рятувальні роботи в будівлі Миколаївської ОДА завершено (36 людей загинули, 33 поранені).

Харківщина. Вночі продовжувалися хаотичні обстріли житлових районів Харкова. Також окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. У Чугуєві 2 загиблих. Евакуацію населення проводять в Барвінковому та Лозовій. Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

У Луганській області росіяни не припиняють спроб узяти Рубіжне та Попасну. Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному людей ховають у дворах. Зібрати інформацію про потерпілих внаслідок бойових дій наразі неможливо.

У Донецькій області тривають інтенсивні обстріли з "Градів", танків, ствольної артилерії Авдіївки, Нью-Йорка, Мар'їнки. Є численні пошкодження приватних будинків та промислової інфраструктури. Близько 3 ночі в Краматорську стався приліт об’єкту (за даними влади, об’єкт важкий, деталі з'ясовують). Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.