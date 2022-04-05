Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Бучі кличе в місто депутатів, комунальників та медиків

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 11:23
Мер Бучі кличе в місто депутатів, комунальників та медиків

Мер Бучі Анатолій Федорук просить повернутися у місто місцевих депутатів, комунальників та працівників соціальної сфери.

Джерело: Федорук у Facebook

Пряма мова: "В мене буде велике прохання до моїх колег, депутатів Бучанської міської ради. Потрібно цього тижня повернутися в місто, щоби ми з понеділка могли працювати як представницький орган".

Реклама:

Деталі: Мер просить співробітників комунальних підприємств, соціальних працівників та медиків також повернутися в Бучу, адже потрібно відновлювати критичну інфрастурктуру міста і налагодити гуманітарну роботу.

Федорук сподівається, що протягом тижня-півтора мешканцям Бучі вдасться повернути газ і світло.

Мешканці Бучі водночас зазначають, що сам мер на початку березня зник і з'явився лише 1 квітня, коли місто було звільнене від окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БучаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: