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Мер Бучі кличе в місто депутатів, комунальників та медиків

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 11:23

Мер Бучі Анатолій Федорук просить повернутися у місто місцевих депутатів, комунальників та працівників соціальної сфери.

Джерело: Федорук у Facebook

Пряма мова: "В мене буде велике прохання до моїх колег, депутатів Бучанської міської ради. Потрібно цього тижня повернутися в місто, щоби ми з понеділка могли працювати як представницький орган".

Деталі: Мер просить співробітників комунальних підприємств, соціальних працівників та медиків також повернутися в Бучу, адже потрібно відновлювати критичну інфрастурктуру міста і налагодити гуманітарну роботу.

Федорук сподівається, що протягом тижня-півтора мешканцям Бучі вдасться повернути газ і світло.

Мешканці Бучі водночас зазначають, що сам мер на початку березня зник і з'явився лише 1 квітня, коли місто було звільнене від окупантів.

Теми: БучаКиївська область
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