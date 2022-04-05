Мер Бучі кличе в місто депутатів, комунальників та медиків

Мер Бучі Анатолій Федорук просить повернутися у місто місцевих депутатів, комунальників та працівників соціальної сфери.

Джерело: Федорук у Facebook

Пряма мова: "В мене буде велике прохання до моїх колег, депутатів Бучанської міської ради. Потрібно цього тижня повернутися в місто, щоби ми з понеділка могли працювати як представницький орган".

Деталі: Мер просить співробітників комунальних підприємств, соціальних працівників та медиків також повернутися в Бучу, адже потрібно відновлювати критичну інфрастурктуру міста і налагодити гуманітарну роботу.

Федорук сподівається, що протягом тижня-півтора мешканцям Бучі вдасться повернути газ і світло.

Мешканці Бучі водночас зазначають, що сам мер на початку березня зник і з'явився лише 1 квітня, коли місто було звільнене від окупантів.