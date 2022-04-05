В порту Маріуполя тоне обстріляне росіянами цивільне судно
В порту заблокованого російськими військами Маріуполя йде під воду обстріляне ними цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Вночі під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів.
Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:
"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".є
Деталі: Через отриману пробоїну судно почало тонути, а пожежа охоплювала все більшу площу.
Повідомляється, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду. Порятунок судна під постійними обстрілами ворога неможливий, зазначають у ДПСУ.
Оновлено: ВМС ЗСУ оприлюднили деталі ситуації з цивільним судном під прапором Домінікани.
Вказано, що російські війська 4 квітня близько 11 години вечора завдали ракетного удару по цивільному торговельному суховантажному судну "AZBURG" (прапор Dominica, судновласник Malta), що з 23 лютого перебуває на одному з причалів Маріупольського морського торговельного порту.
На борту знаходилося 12 членів екіпажу, серед яких 1 жінка. Внаслідок влучання ракети у механічне відділення "AZBURG" одна людина отримала поранення, а судно зазнало значних ушкоджень.
Командир судна передав сигнал SOS на 16 міжнародному каналі, на який відкликнулися наші військові, пораненому було надано першу медичну допомогу, а екіпаж евакуйовано.
ВМС наголошують: досі у Маріупольському порту знаходяться 5 іноземних цивільних суден, під прапорами Мальти, Домініканської республіки, Ямайки та Ліберії з екіпажами на борту, серед яких громадяни Болгарії, Туреччини, Азербайджану, України, Росії.
Через незаконні та нелюдські дії РФ цивільні моряки, як і мешканці міста постійно перебувають під смертельною загрозою.