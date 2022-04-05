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В порту Маріуполя тоне обстріляне росіянами цивільне судно

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 11:36
В порту Маріуполя тоне обстріляне росіянами цивільне судно
ілюстративне фото ДПСУ

В порту заблокованого російськими військами Маріуполя йде під воду обстріляне ними цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Вночі під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів.

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Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".є

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Деталі: Через отриману пробоїну судно почало тонути, а пожежа охоплювала все більшу площу.

Повідомляється, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду. Порятунок судна під постійними обстрілами ворога неможливий, зазначають у ДПСУ.

Оновлено: ВМС ЗСУ оприлюднили деталі ситуації з цивільним судном під прапором Домінікани.

Вказано, що російські війська 4 квітня близько 11 години вечора завдали ракетного удару по цивільному торговельному суховантажному судну "AZBURG" (прапор Dominica, судновласник Malta), що з 23 лютого перебуває на одному з причалів Маріупольського морського торговельного порту.

На борту знаходилося 12 членів екіпажу, серед яких 1 жінка. Внаслідок влучання ракети у механічне відділення "AZBURG" одна людина отримала поранення, а судно зазнало значних ушкоджень.

Командир судна передав сигнал SOS на 16 міжнародному каналі, на який відкликнулися наші військові, пораненому було надано першу медичну допомогу, а екіпаж евакуйовано.

ВМС наголошують: досі у Маріупольському порту знаходяться 5 іноземних цивільних суден, під прапорами Мальти, Домініканської республіки, Ямайки та Ліберії з екіпажами на борту, серед яких громадяни Болгарії, Туреччини, Азербайджану, України, Росії.

Через незаконні та нелюдські дії РФ цивільні моряки, як і мешканці міста постійно перебувають під смертельною загрозою.

Теми: МаріупольвійнаПрикордонна служба
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