Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски
У Рубіжному на Луганщині російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою.
Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook
Пряма мова Гайдая: "Не виходьте з укриттів!
Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!".
Деталі: Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
Він просить підготувати вологі маски для обличчя.
Довідково: Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.