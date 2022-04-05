Зеленський: Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - будемо вступати, але цього не буде

Україна готова вступити в НАТО попри погрози РФ, але через неготовність держав Альянсу до цього змушена шукати гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що для України безпековий союз важливий.

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"Вступ в НАТО? Ми готові завтра вступити. Навіть якщо це (неприєднання до НАТО - Ред.) умова Росії. Ми не приховуємо", - сказав Зеленський.

"Я про це говорив і генсеку НАТО, і лідерам, від який залежить вступ України в НАТО. Ми вже віддали багато людей, щоб боятись казати те, що ми думаємо", - додав він.

За словами президента, Україна готова приєднатись до блоку хоч "завтра", але, на жаль, "цього не буде".

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - не гратись знову з нашим життям, а серйозно - будемо вступати. Але цього не буде, на жаль, і не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас", - сказав президент.

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Зеленський також розповів, що переговори щодо гарантій безпеки ведуться з низкою держав, однак остаточних домовленостей і списку країн з їхніми обіцянками поки немає.

За словами Зеленського, різні держави готові надавати різні гарантії.