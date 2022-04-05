Зеленський: Орбану доведеться обрати між Росією та іншим світом

Президент Володимир Зеленський вважає, що прем’єр-міністр Угорщини зараз "заграє" з Росією, однак йому доведеться обрати між РФ і іншим світом.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю українським журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Президент вважає, що після перемоги на парламентських виборах Орбану доведеться зробити вибір.

"В цій ситуації йому доведеться обирати між Росією і іншим світом. Він може говорити, що я обираю Угорщину. Але Угорщина є частиною іншого світу, вони є в ЄС. Ми точно розуміємо, що це європейська держава. Він може продовжувати загравати, йому потрібні дешеві енергоресурси тощо. Довго це не буде", - сказав глава держави.

Зеленський також розповів, що ще до виборів намагався побудувати відносини з Віктором Орбаном та зустрітися з ним, однак, на переконання президента, Орбан "боявся".

"Він боявся, впевнений я в цьому, хоч він може образитись і сказати, що я нікого не боюся… Він боїться впливу Російської Федерації на його державу", - сказав Зеленський, додавши, що наразі не має відносин з угорським лідером.

Президент також вважає, що після виборів в Угорщині ситуація для України особливо не змінилася, оскільки союзника в України в офіційному Будапешті не було і раніше.

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Зеленський очікує, що Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, але, за його словами, це питання не залежить тільки від Будапешта. Щодо вступу України в ЄС, президент не думає, що Орбан блокуватиме цей процес.

"Вважаю, він це не буде робити. Тому що це відкрита підтримка Росії повністю", - сказав він.

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