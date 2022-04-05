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У понеділок ворог 54 рази вдарив по Харківщині: 6 загиблих

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 12:49
фото з Facebook Сергія Жадана

У понеділок російські війська завдали 54 удари по Харківській області та місту Харкову, 6 людей загинули, 8 отримали поранення.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу окупанти нанесли 54 удари із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені.

За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами.

Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування".

Деталі: Синєгубов наголошує, що влада продовжує забезпечувати місто Харків та область гуманітарною допомогою. Продукти харчування розподіляють до пунктів видачі "Нової пошти" та "Укрпошти", на адресну допомогу у місті Харків та громади Харківщини.

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"Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні Сили України на позиціях та обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил", - наголошує очільник ОВА.

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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