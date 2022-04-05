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Через обстріли окупантів усіх дорослих тварин присплять в екопарку Харкова

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 12:51
фото екопарку фельдмана

Засновник екопарку Олександр Фельдман повідомив, що через обстріл російських військ парк знищений, великих тварин доведеться приспати, тому що немає можливості перевезти.

Джерело: Фельдман у відеозверненні

Пряма мова Фельдмана: "Екопарку більше нема. Після вчорашнього обстрілу можу сказати, що парк практично знищений.

Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю.

У тяжкому стані споруда, де знаходяться ведмеді. Сьогодні ухвалюються рішення, у нас час до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти варіант їхнього перевезення.

Жодних шансів, ідей, і жодного місця, щоб їх перенаправити, немає.

Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось врятуємо, може, маленьких ягуарів, пантер. Але всі дорослі тварини, швидше за все, будуть знищені".

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Теми: ХарківвійнаРосія
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