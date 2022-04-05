Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія висилає 15 співробітників розвідки РФ, які вдавали з себе дипломатів

Вівторок, 5 квітня 2022, 13:02

МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Данії.

"Чинного посла Росії сьогодні вранці на нараді в Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію" - йдеться у заяві.

"За останні тижні картина європейської безпеки різко змінилася. Цим рішенням ми посилаємо Москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати" - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

За його словами, Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Москвою. Тому російський посол і решта посольства в Копенгагені депортовані не будуть.

"Російський посол є нашим основним каналом передачі чітких меседжів безпосередньо Кремлю. Ми використовували це кілька разів останнім часом, не в останню чергу, щоб підкреслити рішуче засудження Данією абсолютно неприйнятного нападу Росії на Україну" - сказав Кофод.

Також послу Росії повідомили про засудження урядом Данії жорстокості військових РФ щодо мирного населення Бучі, а також наголосили, що навмисні напади на мирних жителів є військовим злочином.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.  

Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила і Франція.

Теми: ДаніяРосія
Головне сьогодні

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

Усі новини...
Данія
Данська мережа JYSK повністю виходить з РФ
Данія відмовиться від російського газу і збільшить бюджет на оборону
Данський пенсійний фонд зупинить інвестиції у російські активи
Останні новини
04:40
ЗСУ збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
04:18
У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками
04:12
Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ
03:49
У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані для окупантів
03:35
фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"
03:18
Дуда вважає дії Росії геноцидом українців
02:49
ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
02:06
Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink
01:35
91% фінських офіцерів підтримують членство у НАТО – опитування
01:25
Пентагон: українські військові у США пройшли навчання з використання дронів-камікадзе
Усі новини...