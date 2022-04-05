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Данія висилає 15 співробітників розвідки РФ, які вдавали з себе дипломатів

Вівторок, 5 квітня 2022, 13:02

МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Данії.

"Чинного посла Росії сьогодні вранці на нараді в Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію" - йдеться у заяві.

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"За останні тижні картина європейської безпеки різко змінилася. Цим рішенням ми посилаємо Москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати" - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

За його словами, Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Москвою. Тому російський посол і решта посольства в Копенгагені депортовані не будуть.

"Російський посол є нашим основним каналом передачі чітких меседжів безпосередньо Кремлю. Ми використовували це кілька разів останнім часом, не в останню чергу, щоб підкреслити рішуче засудження Данією абсолютно неприйнятного нападу Росії на Україну" - сказав Кофод.

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Також послу Росії повідомили про засудження урядом Данії жорстокості військових РФ щодо мирного населення Бучі, а також наголосили, що навмисні напади на мирних жителів є військовим злочином.

Напередодні МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.  

Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила і Франція.

Теми: ДаніяРосія
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