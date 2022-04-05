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Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва

Вівторок, 5 квітня 2022, 14:01

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер підтвердив, що цього тижня до Києва прибудуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Урсула фон дер Ляєн та високий представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським  напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві" - написав Мамер.

Першим про візит президентки Єврокомісії та голови європейської дипломатії в Київ повідомив прем’єр Словенії Янез Янша.

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Теми: ЄвропаКиїввійнадипломатичні відносини
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