Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер підтвердив, що цього тижня до Києва прибудуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Урсула фон дер Ляєн та високий представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві" - написав Мамер.

Першим про візит президентки Єврокомісії та голови європейської дипломатії в Київ повідомив прем’єр Словенії Янез Янша.