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Колихаєв розповів, що росіянам "злили" базу даних на херсонських активістів

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 14:10
Колихаєв розповів, що росіянам злили базу даних на херсонських активістів
Колихаєв, фото херсонської ОДА

Мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв розповів, що росіяни у місті "працюють" з активістами та військовими, мають на них всю інформацію.

Джерело: інтерв'ю Колихаєва "Українській правді"

Пряма мова Колихаєва: Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували у місті.

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У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханої собачки.

Те саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють".

Деталі: Колихаєв уточнив, що російські окупанти зараз ходять до будинків активістів та військових і мародерять там.

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Пряма мова Колихаєва: "Так, мародерять у будинках. Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" з АТОшниками. Вони знають про всіх від початку до кінця.

І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особові справи, але залишити при цьому серверні диски. Розумієте, про що я говорю?".

Читайте більше: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

Теми: ХерсонокупаціяРосіявійна
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