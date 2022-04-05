Десантники вполювали російський ударний вертоліт зі "Стугни" на Харківщині
Вівторок, 5 квітня 2022, 14:52
Офіційне видання Міноборони повідомляє про збитий українськими десантниками російський ударний вертоліт Ка-52.
Джерело: Армія Inform
Деталі: Видання поширює відео українського десантника Юрія Кочевенка.
Повідомляється, що гелікоптер збили птуристи 95 ОДШБ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
Оновлено: Командування Десантно-штурмових військо уточнило, що КА-52 гелікоптер "Алігатор" було знищено 5 квітня на Харківщині.
"Слід відзначити, що це вже другий випадок, коли Житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі", - вказано в повідомленні.
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