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Десантники вполювали російський ударний вертоліт зі "Стугни" на Харківщині

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 14:52
Десантники вполювали російський ударний вертоліт зі Стугни на Харківщині

Офіційне видання Міноборони повідомляє про збитий українськими десантниками російський ударний вертоліт Ка-52.

Джерело: Армія Inform

Деталі: Видання поширює відео українського десантника Юрія Кочевенка.

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Повідомляється, що гелікоптер збили птуристи 95 ОДШБ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Оновлено: Командування Десантно-штурмових військо уточнило, що КА-52 гелікоптер "Алігатор" було знищено 5 квітня на Харківщині.

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"Слід відзначити, що це вже другий випадок, коли Житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі", - вказано в повідомленні.

Теми: війнаХарківська область
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