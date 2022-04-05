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СБУ викрила держзраду керівника Миколаївської окружної прокуратури

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 14:31
СБУ викрила держзраду керівника Миколаївської окружної прокуратури
Геннадій Герман. фото novosti-koblevo.mk.ua

Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді керівнику Миколаївської окружної прокуратури.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

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За наявними даними, він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області, ▪️загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпости на території області тощо".

Деталі: СУ не називає ім'я підозрюваного, за даними джерела УП йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа.

В СБУ вказують: щоб задокументувати зрадника, спецслужба провела спецоперацію з імітації злочину.

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Через підставну особу фігуранту передали імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Повідомляється, що під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.

Оновлено: Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Скрипченко обрала Герману запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними суду, підозрюваний частково визнав свою провину: стверджує, що надавав певну інформацію одному з блогерів у мережі Інтернет, публікації якого здались підозрюваному об’єктивними та актуальними. Інформацію він нібито надавав для подальшого розміщення у вищезазначеному блогу.

Теми: СБУдержзрадаМиколаївська областьпрокуратура
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