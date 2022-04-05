Країни НАТО продовжать надавати зброю Україні на тлі бажання РФ взяти Донбас і південь - Столтенберг

НАТО очікує посилення наступу РФ на сході та півдні України та на цьому тлі заявляє про свою готовність подальшої збройної підтримки Києва.

Про це напередодні зустрічі глав МЗС країн Альянсу повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

"Москва не відступає від своїх амбіцій в Україні. Тепер ми спостерігаємо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, а також переключення їхньої уваги на схід. У найближчі тижні ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму", - заявив Столтенберг.

За його словами, у той час, як Україну чекає новий наступ РФ, міністри закордонних справ НАТО на зустрічі обговорять, яку подальшу підтримку вони можуть надати.

"Союзники рішуче налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, включаючи протитанкові засоби, системи ППО та іншу техніку", - сказав генсек Альянсу.

За його словами, НАТО також розгляне підтримку України у сфері кіберзахисту, а також захисту від хімічних і біологічних загроз.

Столтенберг повідомив, що на зустрічі міністрів Альянсу глава МЗС України Дмитро Кулеба ознайомить міністрів з останньою інформацією, зокрема, розповість про хід переговорів з Москвою.

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У засіданні візьмуть участь також партнери НАТО з Фінляндії, Швеції, Грузії та ЄС, а також - азійсько-тихоокеанські партнери з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї.

"Ця криза має глобальні наслідки, які стосуються нас усіх", - пояснив Столтенберг.

Північноатлантична рада збереться на зустріч 6-7 квітня.