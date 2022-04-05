Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС розширить персональні санкції та висилає кількох російських дипломатів

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 16:36
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 5 квітня оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, йдеться про десятки політиків, бізнесменів, пропагандистів, а також компанії у сфері військової та іншої промисловості, транспорту тощо. 

Окрім того, високий представник ЄС оголосив небажаними особами частину посадовців посольства РФ при Євросоюзі, точну кількість яких наразі не називають. 

"Протиправні та підривні дії Росії, спрямовані проти інтересів та безпеки ЄС і окремих країн-членів, у тому числі порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не залишаться без рішучої відповіді. Сьогодні я оголошую персонами нон грата низку посадовців постійного представництва Росії при ЄС за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу", - заявив Жозеп Боррель. 

Президентка Єврокомісії оголосила деталі 5-го пакету санкцій проти Росії, який подають на затвердження Раді ЄС. 

Серед іншого, йдеться про заборону імпорту вугілля, повну заборону транзакцій з чотирма російськими банками, заборону російським кораблям заходити у порти ЄС, обмеження імпорту високотехнологічної продукції.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСсанкціїРосіядипломатичні відносини
Головне сьогодні

фотоАрестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

В Росії розбився військовий літак МіГ-31

Офіційно: ЄС опублікував п’ятий пакет санкцій, вугільне ембарго запрацює з серпня

фото, відео, оновлено Росіяни вдарили ракетами по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих, більше ста поранені

Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає

Глава Пентагону: Путін, ймовірно, відмовився від мети захопити Київ

Усі новини...
ЄС
Прем'єр Словенії анонсував візит Борреля і фон дер Ляєн до Києва
ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ
Словаччина разом із рештою країн ЄС не платитиме за газ в рублях
Останні новини
15:59
Глава Євроради після удару по Краматорську: треба надати Україні більше зброї
15:59
АМУ оприлюднила список викрадених окупантами мерів
15:42
Окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС
15:37
У Львові лікарі врятували 4-річну дівчинку, яку годину шматувала вівчарка
15:36
46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися від засідання у російській Казані
15:25
Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у Росії
15:24
Оцінки мають відійти на другий план – експерти про реалії дистанційної освіти в умовах війни
15:22
Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 
15:15
У Фінляндії кажуть про перше за 2 роки порушення повітряного простору літаком РФ
15:07
ДБР викрило у колаборантстві помічників нардепів ОПЗЖ
Усі новини...