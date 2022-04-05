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ЄС розширить персональні санкції та висилає кількох російських дипломатів

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 16:36
ЄС розширить персональні санкції та висилає кількох російських дипломатів
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 5 квітня оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, йдеться про десятки політиків, бізнесменів, пропагандистів, а також компанії у сфері військової та іншої промисловості, транспорту тощо. 

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Окрім того, високий представник ЄС оголосив небажаними особами частину посадовців посольства РФ при Євросоюзі, точну кількість яких наразі не називають. 

"Протиправні та підривні дії Росії, спрямовані проти інтересів та безпеки ЄС і окремих країн-членів, у тому числі порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не залишаться без рішучої відповіді. Сьогодні я оголошую персонами нон грата низку посадовців постійного представництва Росії при ЄС за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу", - заявив Жозеп Боррель. 

Президентка Єврокомісії оголосила деталі 5-го пакету санкцій проти Росії, який подають на затвердження Раді ЄС. 

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Серед іншого, йдеться про заборону імпорту вугілля, повну заборону транзакцій з чотирма російськими банками, заборону російським кораблям заходити у порти ЄС, обмеження імпорту високотехнологічної продукції.  

Теми: ЄСсанкціїРосіядипломатичні відносини
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