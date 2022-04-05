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95% українців переконані в перемозі України, але дедалі менше вірять у швидкий кінець війни

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 17:11
Військовий парад до дня незалежності в києві 2021 року. фото: getty images

95% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій. 

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 30-31 березня

Деталі: 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Із них абсолютно впевнені 69%, скоріше впевнені – 25%.

Водночас зменшується кількість тих, хто вірить, що перемога можлива за кілька тижнів. 30% опитаних вірить, що Україні вистачить кілька тижнів, аби остаточно припинити наступ російських військ, хоча на початку березня таких було 39%. Ще 5% опитаних переконані, що Україні для перемоги потрібно лише близько тижня.

Водночас зростає кількість людей, які вважають, що для перемоги знадобляться кілька місяців або навіть півроку чи рік.

16% опитаних переконані, що до перемоги доведеться чекати близько півроку або рік, а ще 4% – більше року.

31% вважають, що попереду ще кілька місяців бойових дій.

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Водночас 14% не змогли відповісти на питання "Як ви вважаєте, скільки часу потрібно Україні для перемоги у війні з Росією?"

Динаміка впевненості українців у перемозі
Динаміка впевненості українців у перемозі
інфографіка: рейтинг

Крім того, майже 8 українців з 10 (78% опитаних) переконані, що Україна рухається в правильному напрямку. 11% вважають, що в неправильному, і ще 11% не змогли відповісти.

Це суттєво відрізняється від настроїв суспільства до початку повномасштабного вторгнення. До прикладу, соціологи групи "Рейтинг" у січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, фіксували, що лише 23% вважали, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, тоді як 70% вважали, що в неправильному.

Динаміка зміни настроїв суспільства щодо стану справ у країні
Динаміка зміни настроїв суспільства щодо стану справ у країні
Інфографіка: Рейтинг

Соціологи опитали телефоном 1500 українців старше 18 років, які проживають в усіх областях окрім окупованого Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Теми: соціологіяопитуваннявійнаРосія
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