"Чи готові ви до закриття ООН?": Зеленський звернувся до Радбезу

Президент України Володимир Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що організацію можна розпускати, якщо вона виявиться неспроможною зупинити війну і воєнні злочини, що скоюються в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що Статут ООН визначає її як організацію, що повинна підтримувати мир, а зараз Статут ООН порушується Росією з першої ж статті і внаслідок дій Росії на території України скоюються найгірші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.

"Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає… Де мир, заради якого створювалася Організація об’єднаних націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати", - заявив Зеленський, навівши приклади вчинків російських військових в Україні.

Він наголосив, що світ вже шокований побаченим у північних передмістях Києва, але ще не бачив того, що сталося в інших містах і селах під окупацією.

"Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкраним і ширитися світом… Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку - а не на міжнародне право, міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь - ні, то діяти потрібно зараз", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що для цього потрібно негайно реформувати систему ООН - щоб правом вето не можна було прикриватися, як це робить Росія, і щоб у Раді безпеки були справедливо представлені усі регіони світу.

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"Потрібно негайно примушувати агресора до миру, потрібна рішучість. Ланцюжок масових вбивств, від Сирії до Сомалі, Афганістану, Ємену, Лівії мав би бути зупинений і вже давно. Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв’язану нею війну, що перестала би існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився би. І тоді, можливо, не було би війни у нас", - наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що попередні агресивні дії Кремля щодо Молдови, Грузії та України не отримали належної реакції і створили підгрунтя для того, що відбувається зараз.