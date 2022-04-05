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"Чи готові ви до закриття ООН?": Зеленський звернувся до Радбезу

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 18:28

Президент України Володимир Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що організацію можна розпускати, якщо вона виявиться неспроможною зупинити війну і воєнні злочини, що скоюються в Україні. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Зеленський нагадав, що Статут ООН визначає її як організацію, що повинна підтримувати мир, а зараз Статут ООН порушується Росією з першої ж статті і внаслідок дій Росії на території України скоюються найгірші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.

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"Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає… Де мир, заради якого створювалася Організація об’єднаних націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати", - заявив Зеленський, навівши приклади вчинків російських військових в Україні. 

Він наголосив, що світ вже шокований побаченим у північних передмістях Києва, але ще не бачив того, що сталося в інших містах і селах під окупацією. 

"Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкраним і ширитися світом… Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку - а не на міжнародне право, міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь - ні, то діяти потрібно зараз", - підкреслив Зеленський.

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Він наголосив, що для цього потрібно негайно реформувати систему ООН - щоб правом вето не можна було прикриватися, як це робить Росія, і щоб у Раді безпеки були справедливо представлені усі регіони світу. 

"Потрібно негайно примушувати агресора до миру, потрібна рішучість. Ланцюжок масових вбивств, від Сирії до Сомалі, Афганістану, Ємену, Лівії мав би бути зупинений і вже давно. Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв’язану нею війну, що перестала би існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився би. І тоді, можливо, не було би війни у нас", - наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що попередні агресивні дії Кремля щодо Молдови, Грузії та України не отримали належної реакції і створили підгрунтя для того, що відбувається зараз. 

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