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Тернопільщина: через уламки ворожої ракети стався витік хімікатів, забруднено річку

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 19:25
Тернопільщина: через уламки ворожої ракети стався витік хімікатів, забруднено річку
Кременецький район Тернопільщини

На Тернопільщині через падіння уламків ворожої крилатої ракети в ніч на вівторок пошкоджено 6 резервуарів з органічними добривами, відбувся витік хімікатів.

Джерело: Тернопільська обласна державна адміністрація, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш у Telegram

Дослівно: "Вночі на території Тернопільщини, у Кременецькому районі, силами ППО була збита крилата ракета. Її уламки пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами, внаслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак.

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Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік. Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища".

Деталі: Повідомляється, що відбулося також забруднення води у річці Іква. Жителям населених пунктів поблизу річки рекомендовано обмежити вживання води з криниць. У населені пункти доставляють питну воду.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш уточнив, що атаку на Тернопільщину було здійснено о 23:30 у понеділок. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів.

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"Станом на ранок заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин. Однак повторні проби виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква", - повідомив він.

Труш додав, що екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.

Теми: Тернопільська областьвійнаекологія
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