Генштаб: В Ізюмі окупанти обстрілюють мирних, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

Російські війська здійснюють перегрупування, а на території РФ відбувається прихована мобілізація. У той же час в Україні армія противника продовжує здійснювати воєнні злочини.

Джерело: Генштаб ЗСУ на Facebook.

Деталі: Продовжуються заходи з перегрупування військ Російської Федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

В західному військовому окрузі Росії, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування Збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів.

Дослівно: "У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби".

Що ще важливо: На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил РФ з території Білорусі.

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Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону Білорусі.

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.

В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти" з міністерством охорони здоров’я РФ.