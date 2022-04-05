Київщина: чоловік загинув від вибуху його замінованої автівки

Мешканець села у Київській області не чекаючи зачистки деокупованої території попрямував туди, аби забрати свій автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.

Джерело: поліція Київщини у Facebook

Деталі: Інцидент стався 4 квітня. 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де відшукав свою автівку.

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Дослівно: "Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими".

Чому це важливо: Силовики вкотре звернулися до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. "Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - наголосили у поліції.