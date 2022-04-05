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ЄС запускає процес скорочення фінансування Угорщини

Вівторок, 5 квітня 2022, 20:17

Європейська комісія незабаром запустить новий потужний механізм скорочення фінансування Угорщини за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда", пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Оголошення було зроблено за два дні після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на виборах.

Фон дер Ляєн сказала, що її команда проінформувала Угорщину про своє рішення у вівторок після вивчення відповідей Будапешта на неофіційний лист, який Комісія відправила у листопаді минулого року з проханням надати інформацію про побоювання щодо захисту верховенства закону.

Протягом кількох років різні інституції ЄС марно намагалися вживати існуючих заходів, аби вгамувати Угорщину. Комісія неодноразово притягувала Угорщину до Суду ЄС через її суперечливі дії, але Орбан продовжував консолідувати владу.

У 2018 році Європейський парламент ініціював процедуру за статтею 7 — крайній крок, який може призвести до втрати країною права голосу, але процес застопорився.

Під тиском розчарованих урядів західних країн ЄС та членів Європейського парламенту, які скаржилися на те, що уряди, які нехтують демократичними нормами, зловживають коштами платників податків ЄС, наприкінці 2020 року блок створив новий механізм, який дозволяє блоку скорочувати фінансування ЄС для країн-членів, де порушення верховенства закону впливають або можуть вплинути на бюджет ЄС "досить прямо".

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Але згідно з політичною угодою, досягнутою між лідерами ЄС, Комісія погодилася відкласти розгортання доти, доки Угорщина та Польща не оскаржать законність нового механізму в Суді ЄС.

Зрештою, у лютому суд дав законне зелене світло механізму, але Комісія вирішила почекати, доки не закінчаться вибори в Угорщині.

Теми: УгорщинаЄС
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