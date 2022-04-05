У Білорусі російський гелікоптер замість курсу на РФ полетів до кордону України – перехоплення

У понеділок в Білорусі один із шести російських гелікоптерів, які вилетіли з військового аеродрому "Зябровка" у Гомельській області та попрямували на військовий аеродром "Шаталово" у Смоленській області РФ, відхилився від курсу та пішов у бік перетину кордонів Білорусі, Росії й України.

Джерело: проєкти "Беларускі Гаюн" та MotolkoHelp

Деталі: З перехоплення переговорів повітряно-космічних сил РФ випливає, що близько 20:00 4 квітня з військового аеродрому "Зябровка" (Гомельська область, Білорусь) злетіли 6 гелікоптерів ВКС РФ, які взяли курс на військовий аеродром "Шаталово" (Смоленська область, РФ).

Після цього один із російських гелікоптерів із реєстраційним номером RF-04812 відхилився від курсу в РФ і пішов на південь/південний схід, у бік перетину кордонів Білорусі, Росії та України.

Вертольоти, що залишилися, почали повертатися, і протягом години гелікоптер із реєстраційним номером RF-90665 кружляв по Гомельській області Білорусі, намагаючись знайти і наздогнати борт, але так і не знайшов.

У записі переговорів можна почути, що пілот одного з гелікоптерів і диспетчер щонайменше 25 разів намагалися зв'язатися зі зниклим екіпажем. Куди саме подівся борт, наразі невідомо.