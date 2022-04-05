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Чехія відправила в Україну танки Т-72 і бойові машини піхоти

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 20:31
Фото OSINTdefender

Чеська Республіка відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

Про це пише чеське видання Echo24, пише "Європейська правда".

Чехія безплатно передала немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах. Чеська армія мала на складах близько 90 танків, але активно нею експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.

В Україну також вирушили бойові машини піхоти чехословацького виробництва (БМП-1).

Голова комітету нижньої палати парламенту Чехії у європейських справах, депутат Ондржей Бенеші написав у Twitter, що здійснюються постачання Україні чеських БМП та танків Т-72.

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"Міністр оборони Яна Чернохова гідна великої похвали. Це те, що зараз дуже потрібне для боєздатності української армії. Я вірю, що ми зможемо продовжити ці поставки", — написав депутат, ретвітнувши також акаунт OSINTdefender, який опублікував фото бойових машин, які завантажили на залізничні платформи.

Чернохова у свою чергу написала, що не коментуватиме поставки, але запевнила, що підтримка України триватиме.

"Це людська цікавість, я розумію тих, хто хоче дізнатися, що ми постачаємо на Україну. Вибачте, я не можу вам сказати більше. Там вирує війна, і ми не хочемо робити легше Z-кілерам! Повірте, ми надсилаємо необхідні військові матеріали українським друзям. І ми продовжуватимемо це робити", - написала вона.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії. Це буде інша поставка, ніж ту, яку Чехія зробила у вівторок.

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Теми: Чехіязброя
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