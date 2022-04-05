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Глава МЗС Британії: Путін розуміє тільки силу, ми не маємо зупинятися

Вівторок, 5 квітня 2022, 20:53

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Заходу потрібно ще більше посилювати тиск на Путіна та допомагати Україні аж до перемоги, тому що лідер РФ розуміє тільки силу.

Про це йдеться у її колонці для "Європейської правди".

Ліз Трасс зауважила, що Путін навряд чи серйозно ставиться до перемовин з Україною, якщо при цьому продовжує обстріли цивільного населення. 

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Вона зазначила, що санкції Заходу вже мають значний вплив на економіку РФ, але цього все ще недостатньо, щоб зупинити воєнну машину РФ, і потрібно далі бити по тих, хто фактично фінансує її. 

"Щоб досягти миру, ми повинні бути твердими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значущу зброю для України…. Сила – це єдине, що розуміє Путін. Саме це має і надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно і надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні", - наголосила вона. 

Після кадрів з Бучі та інших звільнених міст, зауважує глава МЗС Британії, Захід має моральний обов’язок діяти. 

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Вона нагадала про вже накладені Британією санкції проти російських пропагандистів та олігархів з оточення Путіна, підготовку до відмови від російської нафти, а також передану Україні гуманітарну допомогу - медикаменти, продукти, протипожежне обладнання, кошти на гуманітарну підтримку. 

"Ми намагаємося розширити коаліцію вільних демократій. І ми демонструємо залізний підхід у цій місії, щоб назавжди зупинити війну Путіна. Зараз час триматися взятого курсу. Разом ми не зупинимось, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху", - наголошує Ліз Трасс. 

4 квітня глава МЗС Британії закликала союзників до нової потужної хвилі санкцій проти Росії після того, як стало відомо про злочини російських військ у містах, які побували під окупацією.  

Теми: Велика БританіяРосіяПутінсанкції
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