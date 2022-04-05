"Ви повинні знати правду": Джонсон звернувся до росіян російською мовою

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон опублікував відеозвернення до жителів Росії, у якому закликає їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні та висловлює переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон розпочинає звернення російською: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Він розповідає, що звірства російських військових у Бучі, Ірпіні та інших місцях в Україні вжахнули світ.

"Ці повідомлення настільки шокуючі і жахаючі, що не дивно, що влада намагається сховати це від вас… Він знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки буде розростатися і в’їдатися все глибше з кожним днем цієї війни", - каже Джонсон.

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На його думку, Путін приховує правду, тому що якби вони бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну, правда вжахнула би матерів російських військових, які зараз пишаються ними.

Джонсон закликає росіян, які хочуть розуміти реальну ситуацію, користуватись VPN, дізнаватись факти з неросійських ЗМІ та ділитися правдою зі знайомими.

"Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі", - наголошує він.

"Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені", - додає Джонсон російською.

Президент США Джо Байден раніше також заявив, що не вірить у підтримку війни з боку звичайних росіян.