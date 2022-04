"Ви повинні знати правду": Джонсон звернувся до росіян російською мовою

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон опублікував відеозвернення до жителів Росії, у якому закликає їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні та висловлює переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон розпочинає звернення російською: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp