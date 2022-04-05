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"Ви повинні знати правду": Джонсон звернувся до росіян російською мовою

Вівторок, 5 квітня 2022, 21:51

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон опублікував відеозвернення до жителів Росії, у якому закликає їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні та висловлює переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон розпочинає звернення російською: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".

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Він розповідає, що звірства російських військових у Бучі, Ірпіні та інших місцях в Україні вжахнули світ. 

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"Ці повідомлення настільки шокуючі і жахаючі, що не дивно, що влада намагається сховати це від вас… Він знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки буде розростатися і в’їдатися все глибше з кожним днем цієї війни", - каже Джонсон.

На його думку, Путін приховує правду, тому що якби вони бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну, правда вжахнула би матерів російських військових, які зараз пишаються ними.   

Джонсон закликає росіян, які хочуть розуміти реальну ситуацію, користуватись VPN, дізнаватись факти з неросійських ЗМІ та ділитися правдою зі знайомими. 

"Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі", - наголошує він. 

"Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені", - додає Джонсон російською.

Президент США Джо Байден раніше також заявив, що не вірить у підтримку війни з боку звичайних росіян

Теми: Велика БританіяРосія
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