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Майно мелітопольських магазинів, розграбоване окупантами, знайшлося в Криму і Чечні

Вівторок, 5 квітня 2022, 22:04

Майно мелітопольських магазинів, розграбоване російськими окупантами, знайшлося на територіях Криму та Чечні.

Джерело: мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров на Facebook.

Дослівно: "Окупанти продовжують масово грабувати підприємства. На днях розграбували магазини сільськогосподарської техніки Техноторг та Агро-Тек Інвест на суму більше 1,5 мільйонів євро. За даними GPS-навігаторів техніка знаходиться на територіях Криму та Чечні.

Окупанти викрадають підприємців з метою мародерства - грабують їхнє майно".

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Теми: КримЧечнявійнаМелітополь
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