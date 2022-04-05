Майно мелітопольських магазинів, розграбоване окупантами, знайшлося в Криму і Чечні
Вівторок, 5 квітня 2022, 22:04
Майно мелітопольських магазинів, розграбоване російськими окупантами, знайшлося на територіях Криму та Чечні.
Джерело: мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров на Facebook.
Дослівно: "Окупанти продовжують масово грабувати підприємства. На днях розграбували магазини сільськогосподарської техніки Техноторг та Агро-Тек Інвест на суму більше 1,5 мільйонів євро. За даними GPS-навігаторів техніка знаходиться на територіях Криму та Чечні.
Окупанти викрадають підприємців з метою мародерства - грабують їхнє майно".
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