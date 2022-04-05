Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гумкоридорами евакуювали більше 3800 людей, майже половина – з Маріуполя

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 22:15
Гумкоридорами евакуювали більше 3800 людей, майже половина – з Маріуполя
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО – ЕВАКУАЦІЯ ЖИТЕЛІВ СУМ 15 БЕРЕЗНЯ. ФОТО З TELEGRAM ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА ТИМОШЕНКА

У вівторок гуманітарними коридорами було евакуйовано 3846 людей, з них майже половина – власним транспортом із Маріуполя.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у зверненні

Деталі: З Маріуполя до Бердянська за день на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2216 людей. З них із Маріуполя – 1496 людей.

Реклама:

Також 720 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

Крім того, до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області у вівторок вдалося евакуювати 1080 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: евакуаціяВерещукМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
евакуація
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: