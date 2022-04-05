Гумкоридорами евакуювали більше 3800 людей, майже половина – з Маріуполя

У вівторок гуманітарними коридорами було евакуйовано 3846 людей, з них майже половина – власним транспортом із Маріуполя.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у зверненні

Деталі: З Маріуполя до Бердянська за день на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2216 людей. З них із Маріуполя – 1496 людей.

Також 720 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

Крім того, до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області у вівторок вдалося евакуювати 1080 людей.